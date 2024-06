Gaviões da Fiel emite comunicado sobre invasão no Corinthians

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians viveu mais uma quarta-feira (27) agitada. Um dos motivos foi o protesto da Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do clube. Inconformada com a fase do time, os torcedores foram até o CT Joaquim Grava, mas não encontraram ninguém. Sendo assim, sobrou para a sede social, onde o presidente Augusto Melo realizou um bate-papo para acalmar os ânimos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em vídeo na rede social, é possível ver o mandatário corintiano justificar que trabalha diariamente para melhorar a situação do Alvinegro. Porém, não é tão simples quanto parece. Inclusive, Augusto Melo revelou aos diretores da Gaviões da Fiel que está perto de anunciar um novo patrocinador master. O local ficou vago na camisa logo depois da saída da Vaidebet.

Durante a noite Gaviões da Fiel, a diretoria emitiu um comunicado no site oficial. No texto, a torcida explicou aos associados que, no primeiro momento, a ideia seria conversar com o elenco, mas ao perceber que eles estavam de folga, os planos mudaram e o Parque São Jorge foi o local escolhido. Em meio esse turbilhão fora dos gramados, o Corinthians volta a campo na próxima segunda-feira (1º). O adversário é o Palmeiras, no Allianz Parque. Confira o comunicado da Gaviões da Fiel: Na tarde desta quinta-feira (27), sócios do Gaviões foram ao CT Dr. Joaquim Grava para realizar uma conversa olho no olho com os jogadores e comissão técnica para falar do momento do elenco e sobre a importância do clássico contra os porco na próxima segunda-feira (1/7).

Porém, ao chegarem no CT, foram informados que os jogadores não estavam treinando e que apenas fizeram uma atividade regenerativa e foram dispensados, deixando a Fiel Torcida descontente com a suposta folga dada ao elenco nas vésperas do nosso maior clássico. Já no Pq. São Jorge, os membros do Gaviões foram até a sala do presidente Augusto Melo, que não se encontrava no local, porém acabaram encontrando o diretor administrativo Marcelo Mariano (Marcelinho), onde foram exigidas explicações sobre várias noticias envolvendo o seu nome. Minutos depois, o presidente Augusto Melo chegou no local para reafirmar que cumprirá com as promessas feitas em conversas anteriores, com destaque sobre os reforços para o elenco. Na reunião, foi solicitada uma conversa com Fabinho Soldado para saber mais do planejamento do futebol. Vale destacar que o ato transcorreu sem nenhum tipo de agressão ou atos contrários a lei, inclusive tendo sido acompanhado por policiais militares, que certificaram a idoneidade, não realizando qualquer tipo de prisão. Reiteramos que não apoiamos nenhum tipo de golpe político ou impeachment. Inclusive, os Gaviões agirão para responsabilizar pessoalmente as pessoas de gestões anteriores que colocaram o clube nesta situação financeira atual. Deixamos claro que continuaremos nos manifestando enquanto essa situação dentro e fora de campo persistir.