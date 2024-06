Fluminense perde para o Vitória e se afunda em crise

Na estreia de Marcão no comando, Tricolor até cria chances, mas Vitória marca com Janderson aos 44 minutos do segundo tempo

Sob o comando de Marcão pela quarta vez, o Fluminense segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Vitória, pela 12ª rodada da competição nacional. Janderson marcou o gol para os baianos aos 44 minutos do segundo tempo para castigo dos tricolores. A equipe carioca até teve domínio do jogo, mas não teve sucesso para conclusão.

Com o resultado, o Flu segue na lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos. Por outro lado, o Vitória sai do Z4, com 12 pontos, e está na 15ª posição. Agora, as equipes viram a chave para a 13ª rodada do Brasileiro. No domingo, às 16h, o Tricolor Carioca faz mais um jogo de ‘seis pontos’, agora, contra o Grêmio, em Caxias do Sul. No mesmo dia, às 18h30, o Leão encara o Athletico, no Barradão.

Flu lento

Com Gabriel Pires e Terans, novidades da escalação, o Fluminense teve a maior posse de bola, mas sem velocidade para construir as jogadas de ataque. As melhores chances aconteceram com Keno em que chute saiu fraco dentro da área e Germán Cano. Fora isso, o time cometeu erros nas saídas de bola. Inclusive, a torcida buscou apoiar o time a todo momento. Por sua vez, o Vitória também não atacou com tanta agressividade, mas foi muito veloz nas transições. PK e Matheusinho deram trabalho para a defesa tricolor. Contudo, também não tiraram o zero do placar também.