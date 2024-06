Fifa condena Corinthians a pagar R$ 40 milhões a Rojas

Corinthians terá que pagar valor ao jogador paraguaio, que, atualmente, joga com Messi e Suárez no Inter Miami, dos Estados Unidos

A crise parece não ter fim. Nesta quinta-feira (27), a Fifa condenou o Corinthians a pagar R$ 40 milhões ao meia Matías Rojas, que deixou o Timão no início da temporada alegando atraso no pagamento de direitos de imagem. Assim, com a rescisão, o jogador transferiu-se para o Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez na Major League Soccer (MLS).

Dessa maneira, o Timão informou que vai recorrer à Corte Arbitral do Esport (CAS, em inglês), que é a última instância deste tipo de caso. O julgamento da decisão tomada pelo tribunal da Fifa leva, em média, mais de um ano para ser realizado.