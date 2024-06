Fernando Diniz define futuro e frustra clubes que especulam sua contratação

Treinador afirma que não cogita assumir nenhuma equipe em 2024, fará viagem com sua família e ainda receberá multa milionária do Fluminense

O técnico Fernando Diniz foi demitido do Fluminense após um início ruim de Brasileirão, em que o Tricolor está na zona de rebaixamento. Agora disponível no mercado, o comandante afirma que não assumirá nenhuma outra equipe até o final de 2024.

O Vasco da Gama, Athletico e também o Corinthians chegaram a especular sua contratação, mas, segundo a ESPN, Diniz fará uma viagem com sua família. Ainda triste com a saída do Fluminense, ele descarta qualquer convite.

“Eu não pretendo trabalhar imediatamente, mas não sei se vou trabalhar este ano. Preciso descansar um pouco. Estou muito mexido com o que aconteceu”, resumiu o técnico Fernando Diniz, ao responder sobre seu futuro após saída do Tricolor Carioca.