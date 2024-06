Ex-Seleção tem apartamento leiloado por dívida de pensão alimentícia

O apartamento de Vampeta foi leiloado por quase R$ 247 mil a menos em relação ao avaliado – R$ 800 mil. O imóvel acabou vendido por um valor inferior ao de mercado para poder quitar as dívidas do ex-jogador por falta de pensão alimentícia. A quantia, no entanto, ainda não cobre todo débito de Marcos André com as duas filhas.

O processo se arrasta na Justiça desde 2018 e, de acordo com a advogada das filhas, Eva Petrella, a dívida atingiu o total de R$ 634.613,00. Isso sem considerar os débitos dos anos posteriores. Mesmo depois de levar o apartamento a leilão, após diversas tentativas de penhora de bens, a doutora garante que irá prosseguir com novas medidas para quitar o valor.

Apartamento leiloado

O imóvel localizado no condomínio Agulhas Negras, em um dos bairros nobres da Zona Leste de São Paulo, estava avaliado em R$ 800 mil. No entanto, acabou vendido por R$ 553.121,88 para poder pagar parte das dívidas do ex-jogador com as filhas.