Ex-árbitro, comentarista da Globo reprova cartão vermelho contra o Vasco

Como a expulsão no jogo se deu por conta do segundo cartão amarelo, não cabe ao VAR revisar o lance contra o Vasco

“O árbitro é orientado a aplicar o cartão amarelo para o uso indevido do braço quando o jogador infrator desconsidera o risco ou a consequência para o adversário e o atinge no rosto ou na cabeça. O movimento do braço do David na disputa com o Gilberto foi normal. Sendo assim, o segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho, na minha interpretação, foram mal aplicados” disse PC.

Na derrota para o Bahia, na última quarta-feira (27) , o Vasco sofreu mais uma expulsão no Campeonato Brasileiro – a quarta em 12 jogos , desta vez envolvendo David. Para o comentarista da Globo e ex-árbitro PC Oliveira, o lance envolvendo o jogador vascaíno não deveria ter terminado em expulsão.

David recebeu vermelho polêmico ainda aos 15′ da etapa final, deixando o Cruz-Maltino no 10 x 11 por meia hora, além dos acréscimos. O jogador, aliás, está suspenso para enfrentar o Botafogo, no sábado (29).

O interino Rafael Paiva tentou consertar o time colocando duas linhas de quatro, com os jogadores sustentando a pressão do Bahia até os 41′, minuto em que Estupiñán confirmou mais uma derrota vascaína com um jogador a menos.

As expulsões do Vasco no Brasileirão

Em três destas quatro expulsões no Brasileirão, o Vasco precisou atuar com um a menos por pelo menos 30 minutos. Contra Athletico e Flamengo, por exemplo, Hugo Moura e João Victor foram expulsos aos 15′ e 45+1′ do primeiro tempo, respectivamente.