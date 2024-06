Eurocopa 2024: jogador da Inglaterra sofre queda de bicicleta

Anthony Gordon sofreu um incidente inusitado nesta quinta-feira (27) e apareceu no treino com ferimentos no queixo, nariz, mãos e pulsos. Apesar do susto, participou das atividades comandadas pelo técnico Gareth Southgate nesta quinta-feira (27), de olho nas oitavas de final da Eurocopa 2024.

De acordo com informações da ‘BBC’, o jogador do Newcastle caiu de bicicleta durante a concentração da seleção inglesa e sofreu alguns ferimentos. Ele machucou o rosto e as mãos.

No entanto, apesar do acidente, Anthony Gordon treinou com o restante do elenco e estará disponível para o jogo do próximo domingo (30) contra a Eslováquia, válido pelas oitavas de final da Eurocopa 2024.