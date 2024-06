Cristiano Ronaldo quase sofreu acidente em saída de jogo da Eurocopa

Isso, aliás, ocorreu na derrota de Portugal por 2 a 0 para Geórgia , no último jogo do Grupo F da Eurocopa, na última quarta-feira (26). Após o jogo, Cristiano Ronaldo descia para o vestiário da Veltins-Arena e quase sofreu um acidente. Afinal, um torcedor se jogou da arquibancada para tentar ficar próximo do Robozão e quase o acertou. O fato de o atacante estar acompanhado de seguranças impediu um episódio negativo. Os agentes agiram rápidos e detiveram o fã.

Apesar do resultado negativo, Portugal e Cristiano Ronaldo conseguiram a classificação para a próxima fase da Eurocopa. Isso porque a seleção lusitana foi a primeira colocada do grupo, com seis pontos. Assim, com a vaga garantida nas oitavas de final, terá a Eslovênia como adversária. O confronto vai ocorrer na próxima segunda-feira (01/07), às 16h, no estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt.