Coudet lamenta derrota do Inter e destaca: ‘Merecíamos ganhar’

Treinador analisa revés do Colorado para o Atlético por 2 a 1, no último lance da partida, pelo Campeonato Brasileiro

No último lance da partida desta quarta-feira, o Internacional acabou sendo derrotado por 2×1 pelo Atlético-MG, que contou com uma linda jogada de Hulk para o decisivo gol de Rômulo no Heriberto Hülse, pelo Brasileirão. Apesar do tropeço, o técnico Eduardo Coudet demonstrou ter gostado do desempenho de sua equipe e mostrou otimismo para a sequência.

“Fizemos um bom jogo e infelizmente não convertemos as chances claras do primeiro tempo para ir com vantagem ao intervalo. Tomamos um gol, reagimos, empatamos. Sinto que fizemos um grande jogo. Sempre tem erros quando se toma um gol. Tomamos gol no final. Dói tomar um gol no final. Merecíamos mais hoje. Temos que melhorar coisas, certamente. Estávamos bem, criando chances”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele destacou que o Brasileirão é muito difícil e que se ganha ou se perde em um detalhe.