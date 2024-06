Corinthians encaminha venda de Fausto Vera para o Atlético-MG

Fausto Vera deve assinar contrato de quatro anos. O atleta tinha proposta do Boca Juniors, chegou a pensar na possibilidade de retornar ao país natal, mas a chance de voltar a trabalhar com Gabriel Milito pesou na decisão do jogador. Eles trabalharam juntos em 2021, no Argentinos Juniors.

O volante Fausto Vera tem tudo para ser o novo jogador do Atlético-MG. O Corinthians encaminhou a venda do jogador para o Galo por R$ 22 milhões, com a possibilidade de mais R$ 4 milhões por metas atingidas. Ele deve viajar nos próximos dias para Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato.

O jogador foi ao CT Joaquim Grava na terça-feira (25), para se despedir dos companheiros e dos funcionários. Aliás, como ele fez apenas seis jogos no Brasileirão, ele está livre para jogar normalmente pelo Galo. Contudo, só vai poder atuar depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil.

Fausto Vera no Corinthians

Fausto Vera está no Timão desde o meio de 2022, quando foi contratado por cerca de R$ 35 milhões junto ao Argentinos Juniors, da Argentina. No começo deste ano, o clube negou uma oferta de seis milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época) do Olympiacos, da Grécia.

Nesta temporada, Fausto Vera entrou em campo em 23 partidas pelo Timão, com um gol marcado e uma assistência. Aliás, em fevereiro, o Corinthians acabou sendo condenado a pagar US$ 3,45 milhões (R$ 17 milhões) ao Argentinos Juniors, acrescidos de juros de 18% ao ano contando desde julho de 2023, por dívida no pagamento da transferência.