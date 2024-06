CBF divulga áudio do VAR da expulsão de David em Bahia x Vasco

Arbitragem chega a conclusão que houve um 'braço temerário' do atacante cruz-maltino no rosto do lateral-direito da equipe baiana

A CBF divulgou, na manhã desta quinta-feira (27), o áudio do VAR da polêmica expulsão de David, na derrota do Vasco por 2 a 1 para o Bahia, em Salvador. O confronto aconteceu pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e o atacante recebeu o segundo amarelo em uma disputa de bola com Gilberto.

O árbitro de campo, João Vitor Gobi conversou com a responsável pela análise do vídeo Daiane Muniz, e o auxiliar do VAR, Fabricio Porfirio de Moura. A árbitra, portanto, ressaltou que “o jogador do Vasco atinge o rosto do adversário com mão aberta e intensidade média.”