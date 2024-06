Campo de futebol afunda e enorme cratera é aberta; veja o vídeo

Uma enorme cratera destruiu um campo de futebol em Alton, nos Estados Unidos. Uma câmeras de segurança gravou o momento do incidente. Aliás, o buraco tem 30 metros de largura e 30 metros de profundidade e se abriu no meio do campo. A informação foi divulgada pelo “The Sun”.

A cratera engoliu assentos e um poste de luz, mas ninguém se feriu. Ela teria sido causada por uma mina subterrânea da empresa New Frontier Materials, que emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido.