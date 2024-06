Auxiliar do Flamengo analisa sequência de jogos: ‘A gente sofre’

Na última quarta-feira (26/06), o Flamengo perdeu de virada para o Juventude por 2 a 1 no Alfredo Jaconi. Assim, Tite concedeu uma entrevista para imprensa depois do jogo e afirmou que os jogadores rubro-negros estão desgastados fisicamente .

O Flamengo jogou com muitos desfalques diante do Juventude. Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e só devem retornar nas próximas semanas. Além disso, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, lesionados, também foram ausências na partida.

O Flamengo agora entra em campo no próximo domingo (30/06), diante do Cruzeiro, às 18h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Apesar da derrota diante do Juventude, os comandados de Tite seguem na liderança do campeonato.

