Atlético vence concorrência por zagueiro Lyanco

A informação foi antecipada pelo jornalista Fabrizio Romano, em suas redes sociais. O comunicador, aliás, é especializado em bastidores de contratações do futebol.

O Atlético venceu a concorrência de vários clubes, entre eles o Botafogo, para a contratação do zagueiro Lyanco . O atleta também preferiu o projeto do Galo e será anunciado em breve.

A Atlético acertou com o Southampton o valor de 5 milhões de euros (R$ 29,6 milhões na cotação atual). O tempo de contrato ainda não foi informado. Galo e estafe do jogador ainda discutem os detalhes finais do vínculo.

Lyanco estava emprestado ao Al-Gharafa, do Qatar, mas pertence ao Southampton, da Inglaterra. O jogador iniciou nas categorias de base do Botafogo, mas passou também por São Paulo antes de sair do futebol brasileiro.

O defensor soma apenas dois títulos na carreira, os dois nas categorias de base. Em 2016, ele foi campeão da Copa Libertadores sub-20 com o São Paulo e, em 2019, venceu com a Seleção Brasileira o Torneio de Toulon (Sub-23).