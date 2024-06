Aránguiz pode deixar o Inter e voltar a clube chileno

Segundo a imprensa do país sul-americano, volante negocia para deixar o Inter e retornar à Universidad do Chile, clube que o revelou

A imprensa chilena, todavia, afirma que a La U tem conversas com Aránguiz e o empresário André Cury, parceiro de Fernando Felicevic, representante do jogador. Um dos patrocinadores do time chileno ajudaria pagando parte dos salários para repatriar o volante.

O volante Aránguiz pode estar de saída do Inter. Segundo o site “ADN Deportes”, o jogador negocia com a Universidad do Chile, clube que o revelou para o futebol. O Colorado, por sua vez, nega qualquer tratativa envolvendo o atleta.

Aránguiz está no Inter desde fevereiro de 2023. Contudo, com uma lesão, só reestreou em julho. Logo, virou peça fundamental do meio de campo colorado, auxiliando o time a chegar às semifinais da Copa Libertadores, caindo para o campeão Fluminense. Nos últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro, o jogador iniciou no banco de reservas.

Aránguiz foi reserva nos últimos jogos do Inter

De acordo com o “ADN Deportes”, a saída de Aránguiz abriria espaço para o retorno do meia Oscar, que também teria o dedo do empresário André Cury. Ele não deve sair do Shanghai Port FC, da China, antes do fim do vínculo, em 30 de novembro. Todavia, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

André Cury esteve na concentração do Inter antes da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, em Criciúma. O agente cuida de alguns atletas do Colorado, como Bruno Gomes, Alan Patrick, Matheus Dias e Rômulo. Ele intermediou, ainda, as contratações internacionais de Rochet, Borré e do próprio Aránguiz.