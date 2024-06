António Oliveira balança no cargo às vésperas do Dérbi

António Oliveira está em uma verdadeira corda bamba no Corinthians. O empate contra o Cuiabá por 1 a 1, nesta quarta-feira (26), em plena Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro aumentou a pressão ainda mais em cima do treinador. Assim, ele precisa dar uma resposta imediata na próxima partida. Justamente no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

A chance de uma demissão até o jogo é considerada improvável pela direção alvinegra. Conforme apurou o Jogada10, o Timão descarta ir para o clássico contra seu maior rival com um interino no comando. Contudo, em caso de derrota, há chances reais de António Oliveira ser desligado do cargo.

O treinador vem sofrendo cada vez mais pressão pela falta de resultados e por não estar conseguindo mostrar evolução técnica nos últimos jogos. São oito partidas seguidas sem vitória no Brasileirão. Além disso, a 18° colocação representa o iminente perigo de um rebaixamento no torneio nacional.