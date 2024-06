Alisson descarta crise no São Paulo e crava: ‘Somos família’

No MorumBIS, o São Paulo levou a melhor contra o Criciúma por 2 a 1 e respirou após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Alisson e Luciano marcaram os gols do Tricolor e ajudaram o time de Luis Zubeldía a chegar aos 18 pontos. De quebra, assumiu a sétima colocação.

Na saída de campo, Alisson, autor do primeiro gol da noite, abriu o jogo e demonstrou incômodo com as notícias divulgadas nas últimas semanas. Desta vez, ele garantiu que o elenco está unido e ao lado do treinador.