Al-Qadsiah anuncia contratação de Nacho, capitão do Real Madrid

Defensor assina acordo de duas temporadas com o time recém-promovido ao Campeonato Saudita após temporada mágica no Real

O Al-Qadsiah anunciou, nesta quinta-feira (27), a contratação de Nacho Fernández. O zagueiro espanhol de 34 anos, que era capitão do Real Madrid, assinou acordo de duas temporadas com o time recém-promovido ao Campeonato Saudita. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o atleta vai ganhar cerca de 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) por ano.

“Poderia tentar mais um ano, mas aqui (no Real Madrid) não vale nada que não seja estar no nível máximo. Não falta nada para ganhar com essa camisa, mas não quer dizer que já não tenha ambição. Sempre tive claro que nunca queria enfrentar o Real Madrid. Para jogar na Europa, eu teria ficado, mas precisava de uma experiência completamente diferente. Jogar contra o Real Madrid nunca foi uma opção”, disse o defensor.