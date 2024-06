Abel Ferreira assume culpa por derrota do Palmeiras

Abel Ferreira admite que não foi bem no revés do Palmeiras e assumiu a responsabilidade

Na Arena Castelão, o Palmeiras sucumbiu diante do Fortaleza e acabou derrotado por 3 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o time despencou da vice-liderança para a quarta colocação, com 23 pontos. Destaque negativo para o técnico Abel Ferreira, que teve uma noite infeliz na montagem do time e alterações ao longo do jogo.

Na coletiva de imprensa, diferente de outras ocasiões, o treinador apresentou um tom baixo e foi até simpático com os jornalistas. Sereno, ele admitiu o rendimento ruim e assumiu a culpa pela derrota.