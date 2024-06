Vídeo: Neymar se arrisca em ‘nova profissão’ em boate de Los Angeles

Neymar está nos Estados Unidos para acompanhar o Brasil na Copa América, mas também para desfrutar. O jogador aproveitou a passagem por Los Angeles para curtir uma noitada em uma famosa boate de Los Angeles e, inclusive, se arriscou como cantor de funk ao emplacar um dos hits de Mc Marcinho no palco.

Após acompanhar o empate sem gols do Brasil na estreia da Copa América, Neymar marcou presença na Poppy – uma das boates mais famosas de Los Angeles. Vídeos da noitada do jogador circularam nas redes sociais e, em um deles, é possível ver o atacante em cima do palco ao lado do DJ, cantando o funk ”Tudo é Festa” no microfone.

Veja vídeo abaixo: