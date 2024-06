Vagner Mancini não resiste à derrota para Ponte e é demitido pelo Ceará

Treinador deixa o Ceará na 11ª colocação da Série B do Brasileirão. Os quatro jogos sem vitória pesaram na saída do comandante

Vagner Mancini não é mais técnico do Ceará. O comandante não resistiu à derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta, na última terça-feira (25), e acabou demitido pela diretoria do Vozão. O treinador estava desde agosto do ano passado à frente da equipe, que vem de quatro jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de Mancini, deixam o Vozão o auxiliar técnico Régis Angeli, o preparador físico Lucas Itaberaba e o analista de desempenho Cláudio Andrade. Agora, o clube busca um substituto no mercado e os favoritos são Enderson Moreira, Léo Condé e Jair Ventura, que deixou o Atlético-GO na última semana.

O Ceará programou uma entrevista coletiva com o diretor de futebol Haroldo Martins e o executivo de futebol Lucas Drubscky para esta quinta-feira (27). Dessa maneira, a expectativa é de que o novo nome seja anunciado nas próximas horas.