Turquia vence jogo tenso e se garante nas oitavas de final

Em jogo dramático, a Turquia venceu a República Tcheca por 2 a 1 nesta quarta-feira (26/6), no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha. Neste duelo pelo Grupo F da Eurocopa, quem vencesse se classificaria para as oitavas de final, Mas o empate era turco, que mesmo com um a mais desde os 20 do primeiro tempo, teve dificuldade para chegar ao gol rival. Ainda assim, a Turquia saiu na frente com Çalhanoglu. Mas Soucek empatou e os tchecos, mesmo com dez, pressionaram tentando o gol salvador. Mas não conseguiram e ainda levaram o gol da derrota nos acréscimos, com Tosun. Festa para a torcida turca, imensa maioria no estádio.

O jogo foi tenso, com o árbitro distribuindo 14 amarelos e duas expulsões. Com o resultado, os turcos fecham em segundo lugar do Grupo F, com os mesmos seis pontos de Portugal (que perdeu para a Geórgia), mas em segundo lugar devido ao confronto direto (perdeu para os portugueses, 3 a 0). Ambos avançam às oitavas, assim como a Geórgia, como uma das melhores terceira (quatro pontos). Os tchecos, com um ponto, ficam em último e eliminados. A liderança deste grupo foi de Portugal, com seis pontos. Nas oitavas, Portugal enfrentará a Eslovênia; Turquia pega a Áustria e a Geórgia terá a Espanha pela frente.

Primeiro tempo

Os tchecos entraram sem o seu goleador Schick, machucado. Porém, mesmo sem a fera no ataque, fez bom início, quase abrindo o placar com Provod. Mas, aos 19, Barak, que ja tinha amarelo, fez falta que aparentemente era normal, mas como acertou o pé de Ozkan, foi expulso. Com dez, os tchecos tiveram de recuar. Mas os turcos, mesmo passando a ter quase 65% de posse, chutavam sem perigo ao gol de Gunok. E o time tcheco, que depois dos 20 minutos só fez um ataque de perigo, já no fim, quase marcou. Jurasek recebeu livre na área, mas chutou em cima do goleiro Stanek.