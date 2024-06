Torcida do Vasco se anima com postagem do Instituto Philippe Coutinho: “Reencontros”

O encerramento do texto, porém, é o que chamou a atenção. Após repassar todos os times que o camisa 10 atuou desde que saiu do próprio Vasco, em 2010, a postagem se encerra com “(…) Próxima temporada tá (sic) chegando e se Deus quiser ela será de alegrias, reencontros e de muita gratidão“, o que atiçou os torcedores.

A torcida do Vasco voltou a se animar com a possibilidade de ver Coutinho voltando. Nesta quarta-feira (26), o Instituto Philippe Coutinho, a partir de suas redes sociais, fez publicação relembrando a carreira do jogador.

Em negociação em curso com o presidente do clube, Pedrinho, Coutinho está próximo do retorno a São Januário. Fortes indícios são as chegadas de Alex Teixeira e Souza, amigos próximos e ex-companheiros do jogador, que já estão bem encaminhadas.

A possível chegada do ex-jogador do Barcelona passa pelo Instituto Philippe Coutinho, aliás. O Vasco deverá fazer ações de parceria com a fundação, com intuito de ajudar crianças de bairros carentes do Rio de Janeiro.

Veja a postagem