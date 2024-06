Tite cita desgaste físico no elenco do Flamengo após derrota para o Juventude

Treinador explicou que precisou fazer mudanças para não sobrecarregar jogadores. Ele detalhou, também, a improvisação de Victor Hugo no ataque

O Flamengo até que abriu o placar no Alfredo Jaconi, mas não conseguiu administrar a vantagem no marcador e perdeu, de virada, para o Juventude nesta quarta-feira (26). Na coletiva de imprensa, após o confronto em Caxias do Sul, o técnico Tite apontou, entre outros tópicos, que a sequência de jogos está sobrecarregando a equipe e, por isso, foi necessário fazer mudanças.

“Nós fizemos três jogos em seis dias e há um desgaste, temos que fazer bastante modificações para alavancar uma intensidade física da equipe”, explicou o treinador.