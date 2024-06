Terans treina entre os titulares no Fluminense para duelo com o Vitória

Depois da demissão de Diniz, Marcão será o treinador tricolor e aposta na entrada do uruguaio para o confronto com o Leão da Barra

Após a demissão de Fernando Diniz, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Vitória, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Marcão testou uma novidade no último treinamento. Trata-se de David Terans, que atuou entre os titulares. A informação é do “Canal do Lessa”.

Dessa forma, o uruguaio entraria no lugar de Renato Augusto, que foi titular no Fla-Flu do último domingo (23), no Maracanã. Além disso, o comandante tende a colocar Martinelli em sua posição de origem e promover a entrada de Thiago Santos na zaga. Marcelo, por sua vez, deve voltar à lateral-esquerda.