Técnico da Itália toma decisão inusitada para se desculpar com jornalista

Comandante da Azzurra deu respostas ríspidas na coletiva após empate com a Croácia, que garantiu a classificação para as oitavas da Eurocopa

A Itália tenta defender o título da Eurocopa, mas o desempenho aquém das expectativas virou motivo de críticas. A Azzurra chegou a correr riscos de ser eliminada ainda na fase de grupos do torneio. Mesmo assim, o empate em 1 a 1 no final do duelo com a Croácia garantiu a classificação para as oitavas.

Com isso, após a partida, o técnico Luciano Spalletti decidiu revidar as condenações dos jornalistas. Inclusive, até acusou um deles, Dario Ricci, de vazar informações antes das partidas da seleção italiana. Posteriormente, o comandante ligou para o profissional com o objetivo de lhe pedir desculpas.