São Paulo x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tenta reencontrar caminho das vitórias contra o Tigre, nesta quinta-feira, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo encara o Criciúma nesta quinta-feira (27), às 20h, no MorumBIS, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta se recuperar na competição, já que está há quatro jogos sem vencer e vem de duas derrotas seguidas para Cuiabá e Vasco. Assim, um triunfo diante do torcedor aparece como fundamental. Por outro lado, o Tigre não sabe o que é perder há três rodadas e vem de dois triunfos seguidos diante de Atlético Goianiense e Botafogo. Agora quer subir ainda mais na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o São Paulo

Para o duelo contra o Criciúma, o técnico Luis Zubeldía não deve ter a presença do meia Rodrigo Nestor. O meia deixou o duelo contra o Vasco com dores na coxa direita, mas não foi detectada nenhuma lesão. Mesmo assim, ele deve ser preservado. Em contrapartida, o zagueiro Arboleda e o atacante Luciano, poupados contra o Vasco, devem voltar ao time titular. Além disso, o volante Alisson, que cumpriu suspensão automática na última rodada, também voltará a equipe principal. Assim, a tendência é que o argentino mande o que tem de melhor para acabar com a sequência sem vitórias.