São Paulo defende grande retrospecto contra o Criciúma no MorumBIS

O São Paulo encara o Criciúma nesta quinta-feira (27), às 20h, no MorumBIS, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro jogos e vindo de duas derrotas seguidas, o Tricolor aposta nos seus domínios para voltar a triunfar. Além disso, o Soberano leva um grande retrospecto contra o Tigre, jogando diante de seus torcedores.

Afinal, em dez embates entre as duas equipes, no MorumBIS, o São Paulo venceu sete, empatou dois e perdeu em apenas uma única oportunidade. O revés aconteceu em 2013. O Tigre marcou com Marcel, de pênalti, e Lins. O Tricolor descontou com Aloísio Boi Bandido.