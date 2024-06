Renato valoriza ponto no Brasileiro e fala em reforços no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho apontou a falta de confiança como o maior problema do Grêmio após empate com o Atlético-GO, nesta quarta-feira, no Accioly. Mesmo assim, o treinador valorizou o ponto ganho em, que quebrou a série de seis derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, falou em contratação de reforços na janela de transferências e, inclusive, acredita em recuperação na temporada.

“Eu estou no mesmo barco que o meu grupo. No jogo passado, quando eu falei que estávamos sem opções, eu citei os jogadores que estavam no DM e que estavam nas seleções. Há três meses, vocês elogiaram o Grêmio pelas contratações feitas. O nosso maior problema era recuperar a confiança do grupo. Mesmo sendo só um ponto, a gente recuperou essa confiança e agora vamos jogar com a nossa torcida. Já passei por várias situações aqui no Grêmio e em todas elas a gente saiu para uma melhor. Um exemplo é o ano passado. Nosso time vai ficar forte e a história vai ser diferente no segundo turno, principalmente”, disse o treinador.

O próximo compromisso do Grêmio será diante do Fluminense, neste domingo (30), às 16h, em Caxias do Sul. O time carioca também chega pressionado após a demissão do técnico Fernando Diniz. Com 10 jogos disputados no Brasileirão, o Grêmio somou apenas 7 pontos, tendo aproveitamento de 23,3%.