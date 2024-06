Rádio indica que Mbappé insultou Lewandowski em campo na Eurocopa

Mbappé ganhou os holofotes na Eurocopa, pois a sua sequência na competição havia se tornado uma incógnita. Isso porque na estreia da França no torneio contra a Áustria, o atacante se chocou com um adversário e fraturou o nariz. Havia a possibilidade de uma cirurgia para corrigir o problema e, consequentemente, ele seria cortado. Situação que depois foi descartada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apesar disso, o astro da seleção francesa precisou usar uma máscara de proteção. Devido ao problema, na partida seguinte contra a Holanda ficou como opção no banco de reservas e sequer entrou em campo. Já no último compromisso pela fase de grupos, voltou a ser titular. Exatamente contra a Polônia. Aliás, ele foi o autor do gol francês, e Lewandowski deixou tudo igual ao marcar de pênalti.

Os dois craques protagonizaram outro lance. Afinal, o camisa 10 da seleção francesa xingou o centroavante polonês, segundo a rádio francesa “RMC”. A irritação de Mbappé teria sido causada por um lance em que Lewandowski faz a proteção de bola e acertou o nariz do seu adversário, já com problemas por conta do jogo de estreia da Eurocopa. Assim, o atacante do Real Madrid teria o insultado. “É aquele filho da p*”, afirmou o astro francês com descontentamento.