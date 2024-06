Patrick admite falta de ritmo no Santos: ‘Tenho que assumir a responsabilidade’

Meia reconheceu má fase vivida no Peixe e sabe que pode entregar mais. Desempenho vem sendo aquém do esperado pela diretoria

Principal contratação para a disputa da Série B, o meia Patrick ainda tenta engrenar no Santos. O jogador vem recebendo críticas por conta do seu desempenho recente e também pela quantia desembolsada pelo Peixe. Afinal, o clube pagou R$5,1 milhões para tirar o atleta do Atlético-MG, valor considerado alto para uma equipe que não está na elite nacional e não passa por um bom momento financeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Patrick entrou no segundo tempo no empate sem gols contra o Mirassol, nesta terça-feira (25) e novamente não foi bem. Após a partida, o meia fez uma autocrítica e admitiu que pode entregar mais.