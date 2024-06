Panamá x Estados Unidos: onde assistir, escalações, arbitragem

Jogo vale pelo Grupo C da Copa América. Anfitriões venceram na estreia e triunfo diantes dos panamenhos pode valer vaga às quartas

Anfitriões da Copa América e líder do Grupo C, os Estados Unidos enfrentam o Panamá nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Mercedes Benz Arena, Atlanta (EUA). O time americano, na estreia, venceu a Bolívia por 2 a 0. Assim, deve confirmar a classificação às quartas de final em caso de vitória. Mas os panamenhos, que venderam caro a derrota para o Uruguai (3 a 1) esperam surpreender.

A segunda rodada do Grupo C se completa com o jogo entre Bolívia e Uruguai, às 22h (de Brasilia), em Nova Jersey.