Palmeiras vende Rafael Navarro para o Colorado Rapids, dos Estados Unidos

O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira (26) a venda do atacante Rafael Navarro para o Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Desde o ano passado, o jogador já defende o clube americano, e agora será jogador do clube em definitivo.

A negociação aguardava apenas ajustes, e agora, com a concretização, o Palmeiras receberá 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,3 milhões), sem valores adicionais previstos em metas, mas mantendo um percentual para uma futura venda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rafael Navarro chegou ao Alviverde em 2022, após um grande destaque no Botafogo em 2021, quando foi campeão da Série B e artilheiro. No entanto, no Palmeiras, ele não repetiu as brilhantes atuações que o levaram ao clube, deixando o Verdão com 65 jogos e 11 gols marcados.