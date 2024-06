Palmeiras é derrotado pelo Fortaleza em noite infeliz de Abel Ferreira

Palmeiras de Abel Ferreira jogou abaixo do esperado e volta para casa sem a liderança do Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (26), o Fortaleza não tomou conhecimento do Palmeiras e venceu por 3 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão. Os erros de Abel Ferreira pesaram e o Verdão desperdiçou a chance de assumir a liderança. Com o revés, o Alviverde fica na segunda posição, com 23 pontos. O Leão é o nono, com 17 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Fortaleza encara o Juventude, em casa. Enquanto isso, o Palmeiras faz clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo com Fortaleza efetivo e Palmeiras bagunçado

A surpreendente noite do Palmeiras começou na formação. Abel Ferreira tirou seus principais nomes de ataque (Raphael Veiga e Estêvão) e apostou em uma equipe com quatro laterais. Desorganizado em campo, o Alviverde chegava na base do abafa e cedia espaços no campo defensivo. Sem afobação, o Fortaleza abriu o placar na primeira descida. Pikachu achou Lucero, que invadiu a área e soltou a bomba, 1 a 0.