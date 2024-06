No último lance do jogo, Atlético vence o Internacional

Internacional e Atlético, muito desfalcados, fizeram bom jogo na noite desta quarta-feira (26/6), pela 12ª rodada do Brasileirão. O jogo teve o mando do Colorado, mas rolou em Criciúma (SC). Afinal, o Beira-Rio segue interditado por causa das enchentes que assolaram Porto Alegre e a maioria das cidades gaúchas em maio. O Colorado dominou a maior parte do tempo, mas deu um branco nos minutos finais, levou pressão e sofreu o gol decisivo aos 52, gol de Rômulo, que entrara na reta final para segurar o empate e foi o herói da noite. Os demais tentos também foram no segundo tempo. Cadu para o Galo, e Alan Patrick, no rebote de um pênalti que ele mesmo cobrou, fazendo para os gaúchos.

Com a vitória sensacional, o Galo foi aos 17 pontos, em nono lugar. Já o Internacional permanece com os mesmos 17 pontos do Galo, mas em oitavo lugar pelo número de vitórias (5 a 4).

Internacional pressiona, Atlético se segura

O Galo entrou em campo com 11 desfalques e ainda perdeu Zaracho logo aos 23 minutos, por lesão. Porém, mesmo retalhado, se o time mineiro saiu-se bem defensivamente, se fechando com cinco e com Scarpa mais recuado. Contudo, no ataque, apesar do esforço de Hulk, o time não funcionou, já que seus companheiros de frente ( Paulinho, Cadu e Palácios) não estavam inspirados. Já o Internacional foi ao ataque, mostrou intensidade e teve boas oportunidades em finalizações de Wesley, Alan Patrick e Bruno Henrique. Mas falharam ou pararam nas boas defesas de Matheus Mendes, que substituiu o suspenso Everson.