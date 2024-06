Neymar debocha de Casagrande: ‘Naipe de artista, pique de jogador’

O craque Neymar resolveu ironizar a crítica feita pelo ex-jogador Walter Casagrande, em sua coluna no “Uol”. O camisa 10 do Al-Hilal usou as redes sociais para alfinetar o ex-atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em foto divulgada no Instagram, Neymar colocou uma imagem desembarcando em seu jatinho particular. Com uma camisa do Santos, ele colocou a seguinte legenda: “Naipe de artista, pique de jogador”. A postagem do jogador, aliás, gerou vários comentários com atletas e ex-atletas colocando emoji de fogo.