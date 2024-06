Napoli: Conte veta saída de Kvaratskhelia e aceita a de Osimhen

Antonio Conte foi apresentado oficialmente pelo Napoli, nesta quarta-feira (26), e comentou sobre o elenco que terá à disposição durante a entrevista coletiva. Ao mesmo tempo, o técnico italiano não fugiu do tema que toma conta dos bastidores do clube: a permanência de Kvaratskhelia.

“Vetei as saídas de Kvaratskhelia e do Di Lorenzo. São jogadores fundamentais para mim e fui muito claro neste assunto com o presidente. Além disso, o Lobotka e o Zambo Anguissa vão continuar conosco”, garantiu Antonio Conte.

Além disso, o treinador também comentou sobre a situação de Victor Osimhem e abriu as portas para a saída do atacante nigeriano.