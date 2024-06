Na estreia de Filipe Luís, Flamengo perde para o Fortaleza no Brasileirão Sub-20

Com hat-trick de Kauê Canela, Leão atropela os Garotos do Ninho na Gávea

Na estreia de Filipe Luís, o Flamengo não demonstrou muito repertório ofensivo e perdeu para o Fortaleza por 3 a 0 na Gávea. Assim, os Garotos do Ninho caíram para oitava colocação do Brasileirão Sub-20. O Leão, por outro lado, subiu para sexta posição.

Postura do Flamengo

O Flamengo teve mais posse de bola no primeiro tempo. No entanto, os Garotos do Ninho tiveram dificuldades na construção das jogadas e foram pouco incisivos no ataque. A principal chance do mandante na etapa inicial foi uma cabeçada do Weliton no travessão.

Gols do Fortaleza

O Fortaleza, por outro lado, soube ser perigoso e eficiente no primeiro tempo. O Leão, dessa forma, marcou um gol aos 39 minutos. Após um passe errado de Lucyan na saída de bola, Lucas Furtado cometeu pênalti em Kauê Canela. Na cobrança, o próprio atacante deslocou o goleiro rubro-negro e estufou as redes na Gávea.

O Fortaleza não se acomodou depois do gol marcado e ampliou logo no começo do segundo tempo. Após disparar em velocidade pelo lado esquerdo, Michael finalizou rasteiro, Lucas Furtado espalmou e Kauê Canela, no rebote, guardou aos quatro minutos.