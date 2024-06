Na Copa América, Equador toma susto, mas vence a Jamaica

Sul-Americanos não entraram na zona de classificação do Grupo B por conta do saldo de gols

O Equador reagiu na Copa América. Contra a Jamaica, os sul-americanos venceram por 3 a 1 e subiram para o terceiro lugar do Grupo B, já que tem saldo inferior a Venezuela e México. Com duas derrotas e na lanterna da chave, a situação dos jamaicanos é delicada pensando em classificação.



Desde os primeiros minutos, os equatorianos jogaram com linhas altas de marcação em movimento que dificultou muito a vida dos jamaicanos. Com diversos botes bem-sucedidos, os sul-americanos rondavam a grande área adversária, mas faltava acertar a tomada de decisão para transformar essa superioridade em finalizações perigosas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desse modo, a abertura do marcador veio aos 12 minutos e em lance bastante inusitado. Ao receber passe no lado esquerdo, o zagueiro Piero Hincapié tentou cruzar e viu um desvio no marcador transformar o lance em finalização venenosa. Assim, o goleiro Jahmali Waite até pulou, mas viu a pelota estufar as redes no canto oposto, aos 12 minutos.