Muro dos ídolos do Botafogo sofre com obras de casa de shows. Entenda!

Obras de revitalização da casa de shows Canecão afetam muro com homenagens à ídolos do Botafogo

O muro dos ídolos do Botafogo, que fica localizado em frente à sede social do clube, em General Severiano, está coberto, parcialmente, neste momento. Afinal, por conta das obras de revitalização do Canecão, tradicional casa de shows no Rio de Janeiro, o espaço, que desde 2007 é direcionado por torcedores para homenagear grandes alvinegros, está coberto por placas de ferro pretas.

A estrutura, que pertence à Ufrj (Universidade Federal do Rio de Janeiro), corre o risco de ir abaixo. Anteriormente, torcedores do clube carioca tentaram levantar um projeto pelo tombamento do local. A ideia, no entanto, não foi à frente.