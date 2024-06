Messi revela desconforto muscular: ‘Espero que não seja nada grave’

Camisa 10 da Argentina explica incômodo no adutor da perna direita em meio à disputa da Copa América 2024

Lionel Messi revelou que não estava em plenas condições na vitória da Argentina por 1 a 0 sobre o Chile, na segunda rodada do Grupo A da Copa América. O astro afirmou que sentiu um incômodo no adutor da perna direita.

“Me incomoda um pouco, mas consegui acabar o jogo. Espero que não seja nada grave. Foi no sprint da primeira jogada. Está difícil me movimentar por causa do desconforto. Amanhã vamos ver”, explicou o jogador após a partida contra o Chile.

Dessa maneira, Messi vai passar por exames médicos nesta quarta-feira e revelou que não se sentiu muito bem nos dias que antecederam a partida contra o Chile.