Marcão convoca torcida para ajudar Fluminense: ‘Nosso número um e faixa’

Novo (velho) comandante tricolor quer torcedores no Maracanã para apoiar o time rumo à recuperação no Brasileiro

O novo treinador do Fluminense, Marcão, falou pela primeira vez desde que reassumiu o cargo após a saída de Fernando Diniz. Nesta quarta-feira (26), o comandante concedeu entrevista à TV do clube no YouTube, convocando o torcedor na recuperação do Flu na temporada.

Para ele, a torcida é o “número um e faixa” da equipe. Marcão quer que a ajuda comece já nesta quinta (27), quando o Tricolor encara o Vitória, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.

“Maior responsabilidade possível, mas a gente tem a consciência disso, que é mais um grande desafio, junto do nosso torcedor. A gente sempre fala que o torcedor é o décimo segundo jogador, mas agora não. O nosso torcedor é o primeiro jogador. É o um e faixa. Vamos fazer isso agora, amanhã, logo mais”, disse.