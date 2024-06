Jogo da Série D é investigado por suspeita de manipulação de resultado

Nesta quarta-feira, a PF deflagrou a Operação Jogo Limpo e cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Estado de São Paulo, nas cidades de Patrocínio, São José do Rio Preto-SP, São Paulo. Além delas, Rio de Janeiro, Tanguá-RJ e Nova Friburgo-RJ também tiveram buscas.

A Polícia Federal investiga a partida entre Inter de Limeira e Patrocinense, pela Série D do Campeonato Brasileiro, por suspeita de manipulação de resultados. Isso porque o jogo, vencido pelo time paulista por 3 a 0, despertou desconfiança devido a padrões incomuns observados em apostas. A informação é do “ge”.

Investigadores informaram que os alvos incluem jogadores, empresários e o técnico do Patrocinense na época da partida. Aliás, a sede do clube em Patrocínio também foi alvo de buscas.

O presidente do Patrocinense, Roberto Avatar, confirmou a investigação na sede do clube e afirmou que está colaborando com a Polícia Federal. Contudo, o clube negou o envolvimento de qualquer membro atual da instituição no caso, seja atleta ou diretor.

“Prontamente a nossa instituição atendeu todas as demandas solicitadas pelos agentes da Polícia Federal, no intuito de contribuir com as investigações. O Clube Atlético Patrocinense informa a todos que nenhum integrante da atual diretoria, da comissão técnica atual e nenhum atleta pertencente ao atual elenco do clube possui qualquer envolvimento com o processo citado acima, tendo todos os seus vínculos profissionais preservados com a instituição”, disse o clube.