João Victor lamenta derrota do Vasco, mas vê evolução

Zagueiro afirma que Cruz-Maltino poderia ter sorte melhor caso David não fosse expulso, deixando o Vasco com um a menos por mais de meia hora

O zagueiro João Victor lamentou a derrota do Vasco desta quarta-feira (26) para o Bahia, em Salvador, pela 12ª rodada do Brasileirão. Na saída, após o apito final, o defensor comentou o resultado negativo, afirmando que o time Cruz-Maltino jogava melhor até a expulsão de David, aos 14′ da etapa final.

“Infelizmente o David foi expulso. Acho que a gente vinha jogando melhor que eles no segundo tempo, conseguindo sair jogando, rompendo linhas. Óbvio que ele não queria ser expulso, mas influenciou no jogo. A gente jogou praticamente 30 minutos com um jogador a menos e o Bahia é uma equipe muito qualificada, brigando lá em cima na tabela”, afirmou.

