Jhegson Mendéz volta e será avaliado por Zubeldía em possível retorno

Volante estava emprestado ao Elche, da Espanha, e agora aguarda se precisará procurar um novo clube ou terá nova chance no São Paulo Crédito: Jogada 10

Jhegson Mendéz retornou ao São Paulo e trabalhou no CT da Barra Funda nos últimos dias. Contudo, ele ainda não será reintegrado ao elenco principal. Após passar seis meses emprestado ao Elche, da Espanha, o jogador voltou ao Tricolor Paulista. Agora, ele será avaliado por Luis Zubeldía para saber se terá espaço novamente na equipe ou não. Contratado no começo do ano passado, o equatoriano encantou no seu começo de passagem e virou titular da equipe, que, na época, era comandada por Rogério Ceni. Contudo, seu rendimento caiu. O pênalti perdido no embate contra o Água Santa, que culminou na eliminação do Tricolor no Campeonato Paulista, fez com que seu espaço ficasse ainda menor no clube.

A partir daí, seus minutos dentro de campo foram apenas diminuindo. Em 2024, ele entrou na lista de negociáveis e acabou emprestado ao Elche. Com contrato até o final de 2025, o São Paulo ainda estuda o que fazer com o jogador. Até o momento, Mendéz não tem nenhuma oferta para deixar o São Paulo. Assim, ele depende da avaliação de Zubeldía para saber se terá um clube para o restante desta temporada. Caso o treinador decida ter o atleta em seu plantel, ele só poderá atuar a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil. Jhegson Mendéz volta em momento turbulento no meio de campo do São Paulo Aliás, o equatoriano volta ao São Paulo em um momento que o meio de campo da equipe sofre com desfalques. Isso porque Maia está no departamento médico e Bobadilla com a seleção paraguaia na disputa da Copa América. Assim, Zubeldía vem utilizando Alisson e Luiz Gustavo no setor. Galoppo vem sendo usado também quando um dos dois titulares estão fora.