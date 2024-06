Grêmio arranca empate com Atlético-GO pelo Brasileirão

O Grêmio segue sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (26), o Tricolor Gaúcho arrancou empate com o Atlético-GO por 1 a 1, no Antônio Accioly, pela 12ª rodada da competição. Luiz Felipe marcou o primeiro para os goianos, mas Reinaldo deixou tudo igual no placar. O resultado foi ruim para as duas equipes que buscam sair de situação delicada na tabela.

Com o resultado, o Grêmio está há sete jogos sem vencer no Brasileirão e está com sete pontos, na 19ª posição. Equipe, no entanto, ainda pode virar lanterna na rodada. Por sua vez, o Atlético-GO tem 10 pontos na beira do Z4 17ª colocação. As equipes, agora, voltam a campo neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 11h, o Dragão enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV. Já o Tricolor faz duelo direto com o Fluminense, às 16h, no estádio Centenário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dragão domina

Com a torcida a favor, o Atlético-GO propôs o jogo e deixou poucos espaços para o Grêmio criar. O jovem Emiliano Rodríguez foi o destaque da equipe rubro-negra com as melhores oportunidades. E o uruguaio quase marcou um gol de placa no Accioly. Além dele, Luiz Fernando também quase balançou a rede, mas Marchesín defendeu. Diante da situação, o técnico Renato Gaúcho acionou Gustavo Nunes e Nathan Fernandes para aumentar mobilidade do ataque tricolor, porém não houve tanta melhora. Afinal, faltou mais criatividade no setor ofensivo.