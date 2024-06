Gabigol, do Flamengo, atrai interesse do Palmeiras e da Europa

Com vínculo na Gávea até dezembro de 2024, atacante pode assinar pré-contrato com outro clube em julho Crédito: Jogada 10

Gabigol vive situação indefinida no Flamengo. O atacante, que tem contrato na Gávea até dezembro de 2024, vem atraindo interesse do Palmeiras e da Europa. A informação é do UOL Esporte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: VÍDEO: Prefeitura do Rio mostra impacto do estádio do Flamengo na cidade

Futuro de Gabigol O Palmeiras está interessado na contratação de Gabigol e pensa em dois cenários diferentes para trazê-lo. O primeiro é negociar diretamente com os dirigentes rubro-negros. O segundo é formalizar uma proposta ao atacante. O jogador pode assinar um pré-contrato de graça com outro clube em julho. No entanto, Gabigol não pretende ouvir propostas neste momento. O atacante quer esperar pelo Flamengo até a primeira semana de julho. A prioridade do jogador, dessa forma, é acertar uma renovação de contrato com os dirigentes rubro-negros. Entretanto, caso as partes não se acertem, Gabigol pretende abrir negociações com outros clubes. Além do Palmeiras, o Panatinaikos, da Grécia, fez uma sondagem pela contratação do atacante.