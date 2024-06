Flamengo encaminha a contratação de brasileiro que joga na Lazio, da Itália

O Flamengo está próximo de acertar a sua primeira contratação para a janela de transferências do meio do ano. Afinal, nos últimos dias, a cúpula rubro-negra avançou nas tratativas pelo meia Marcos Antônio, jogador da Lazio, da Itália. A expectativa, assim, é que o negócio chegue a um desfecho nos próximos dias.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a proposta do Flamengo pelo atleta de 24 anos é por empréstimo, com obrigação de compra no fim do contrato, caso o jogador consiga atingir algumas metas.