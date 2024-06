Flamengo chega com dois pendurados diante do Juventude

A bola rola nesta quarta-feira (26/06), no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do Brasileirão

Afinal, Léo Ortiz e Allan estão relacionados para partida e contam com dois cartões amarelos. Portanto, ambos podem ficar fora do próximo jogo em caso de advertência em Caxias do Sul. O zagueiro deve iniciar em campo como titular. O volante, por outro lado, fica como opção no banco de reservas.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (26/06), diante do Juventude, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do Brasileirão. Além dos desfalques, Tite também conta com dois pendurados em campo.

Aliás, Allan é o substituto natural de Léo Ortiz no segundo tempo. O zagueiro vem jogando como volante nos últimos jogos e deve atuar no meio-campo em Caxias do Sul. O jogador é um dos reforços do clube na temporada e tem protagonizado boas atuações.

O Flamengo é o líder isolado do Brasileirão e chega motivado diante do Juventude. No entanto, Tite conta com muitos desfalques em campo. Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e são ausências confirmadas no jogo. Além disso, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, lesionados, também estão fora.