Flaco López admite jogo ruim do Palmeiras

Uma noite de quarta-feira (26) para esquecer. Na Arena Castelão, o Palmeiras sofreu com os erros do técnico Abel Ferreira e perdeu do Fortaleza por 3 a 0. O revés custou caro, pois o Verdao desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O time está na quarta posição, com 23 pontos.

Na saída de campo, Flaco López, preterido pelo treinador, admitiu que o Palmeiras não foi bem e descarta uma pressão maior para a sequência do campeonato.